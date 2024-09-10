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12:11, 10 сентября 2024Бывший СССР

В Казахстане стартовали международные учения спецназа

Спецназ из шести стран участвует в учениях в Казахстане

Фото: Валерий Блинов / РИА Новости

Подразделения спецназа из шести стран начали совместные учения «Безграничное братство — 3» в Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

«На горном учебном полигоне Орда в Туркестанской области состоялась торжественная церемония открытия многонациональных учений подразделений специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Пакистана, Турции и Узбекистана», — говорится в пресс-релизе.

В качестве наблюдателей на учениях присутствуют представители вооруженных сил Иордании и Киргизии. В военных маневрах задействованы около 300 военнослужащих, а также бронированная техника, военная авиации и БПЛА.

В августе Азербайджан и Казахстан провели совместные военные учения «Золотой орел-2024» у границы с Китаем.

В июле в Казахстане прошли совместные учения с Азербайджаном, а также с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном, где по сценарию военным соединениям пяти стран нужно было пресечь попытку создания «государства Халифат».

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      Сергей Болиев
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