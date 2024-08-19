Азербайджан и Казахстан проведут учения у границы с Китаем

Минобороны Азербайджана: Баку и Астана проведут учения у границы с Китаем

Баку и Астана проведут совместные военные учения «Золотой орел-2024». Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Азербайджана.

Военные маневры будут проходить до 24 августа у казахстанского города Жаркент, расположенного в 30 километрах от границы с Китайской Народной Республикой. Учения проходят согласно совместному плану, подписанному между Министерствами обороны Азербайджана и Казахстана.

Оборонное ведомство Казахстана пока никак не комментировало проводимые учения.

В июле в Казахстане состоялись совместные учения с Азербайджаном, а также с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. По сценарию учений военные пяти стран должны были пресечь попытку создания «государства Халифат».