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13:16, 19 августа 2024Бывший СССР

Азербайджан и Казахстан проведут учения у границы с Китаем

Минобороны Азербайджана: Баку и Астана проведут учения у границы с Китаем

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Баку и Астана проведут совместные военные учения «Золотой орел-2024». Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Азербайджана.

Военные маневры будут проходить до 24 августа у казахстанского города Жаркент, расположенного в 30 километрах от границы с Китайской Народной Республикой. Учения проходят согласно совместному плану, подписанному между Министерствами обороны Азербайджана и Казахстана.

Оборонное ведомство Казахстана пока никак не комментировало проводимые учения.

В июле в Казахстане состоялись совместные учения с Азербайджаном, а также с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. По сценарию учений военные пяти стран должны были пресечь попытку создания «государства Халифат».

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      Сергей Болиев
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