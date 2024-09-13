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05:45, 13 сентября 2024Мир

В Китае назвали единственный выход из кризисов на Украине и в Палестине

Дун Цзюнь: выходом из кризиса на Украине является политическое урегулирование

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Единственным выходом из украинского, палестино-израильского конфликта и других «горячих вопросов» является политическое урегулирование и способствование мирным переговорам, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь. Его слова приводит ТАСС.

Глава Минобороны подчеркнул, что «главное — быть справедливым». Вместе с этим необходимо избегать двойных стандартов и не искать геополитических интересов, заключил он.

Ранее Китай и ЮАР выступили за разрешение российско-украинского конфликта путем мирных переговоров. Согласно документу, подписанному по итогам переговоров лидеров двух стран, государства согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение кризиса.

Главы двух государства призвали стороны конфликта не допускать расширения поля боя, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо стороной.

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      Сергей Грехов
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