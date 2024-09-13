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22:21, 13 сентября 2024Мир

В Конго казнят трех граждан США

В Конго приговорили к казни трех граждан США за попытку госпереворота

Фото: Aleksandra Pogiba / news.ru / Global Look Press

Власти Конго приговорили к смертной казни трех граждан США за попытку государственного переворота. Об этом сообщает агентство Reuters.

Утверждается, что попытка свержения власти произошла в мае текущего года. Тогда вооруженные люди, среди которых были и американцы, захватили офис президента.

Суд также обвинил участников попытки госпереворота в терроризме, преступном сговоре и других преступлениях. Всего смертный приговор вынесли в отношении 37 человек, среди которых также есть граждане Великобритании, Канады и Бельгии.

Ранее в Белом доме заявили, что радикальная палестинская группировка ХАМАС угрожает казнить заложников. При этом чиновник подчеркнул, что США и их партнеры по-прежнему намерены добиваться сделки об обмене.

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