В Белом доме сообщили об угрозах ХАМАС казнить заложников

Белый дом: ХАМАС угрожает казнить заложников

Радикальная палестинская группировка ХАМАС угрожает казнить заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

При этом он подчеркнул, что США и их партнеры по-прежнему намерены добиваться сделки об обмене. Чиновник также добавил, что пока неизвестно, исполнит ли ХАМАС свою угрозу.

Ранее ХАМАС опубликовал кадры с еще живыми заложниками, тела которых были обнаружены израильскими военными в Рафахе. На кадрах шесть человек, среди которых россиянин Александр Лобанов, по очереди называют свои имена. Группировка также пообещала, что скоро будут обнародованы ролики с их последними словами.

Израиль, комментируя казнь заложников ХАМАС, заявил о нежелании группировки прекратить огонь в секторе Газа. По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, с декабря 2023 года ХАМАС отказывается вести переговоры по существу.