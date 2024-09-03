ХАМАС опубликовало видео с последними словами убитых в Рафахе заложников. Среди них был россиянин

ХАМАС опубликовал видео с последними словами убитых россиянина и пяти заложников

Военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС — бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам» — выложило видео с еще живыми заложниками, чьи тела были найдены 31 августа в Рафахе.

На кадрах шесть человек по очереди представляются. Среди них можно заметить россиянина Александра Лобанова, который также называет свое имя. При этом о дате и месте съемки нет никакой информации.

«В ближайшие часы мы опубликуем их последние слова», — сообщают авторы видео в конце ролика.

Позже представители группировки также выложили видео с уже погибшей заложницей Иден Йерушалми, которая призвала прекратить военные действия в Газе.

Фото: Amir Cohen / Reuters

Семьи убитых заложников призвали Нетаньяху взять на себя ответственность за их гибель

Израильская общественная организация «Форум семей заложников» потребовала от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху сделать публичное заявление и взять на себя ответственность за гибель заложников, находящихся в плену у ХАМАС.

Участники движения заявили, что шесть заложников были лишены жизни из-за «торпедирования» израильскими властями сделки по освобождению пленных, а также из-за того, что армия еврейского государства сохраняет свое присутствие в Филадельфийском коридоре.

Обнаружение тел Ори Данино, Альмога Саруси, Херша Голдберг-Полина, Кармель Гат, Александра Лобанова и Эдена Йерушалми является прямым результатом отказа от подписания соглашения. Все они были убиты в последние несколько дней, пережив почти 11 месяцев издевательств, пыток и голода в плену ХАМАС. Задержка с подписанием соглашения привела к их гибели и гибели многих других заложников общественная организация «Форум семей заложников»

В организации напомнили, что в ходе первой операции из плена удалось спасти 105 заложников, однако за последние месяцы всего 8 человек были возвращены на родину.

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

Израиль обвинил ХАМАС в нежелании перемирия после казни заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС продемонстрировало нежелание перемирия в Газе, устроив казнь заложников. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Тот, кто убивает заложников, не хочет сделки. Мы не отступим Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Он подчеркнул, что ХАМАС не желает прекращения огня. Нетаньяху напомнил, что с декабря прошлого года палестинское радикальное движение отказывается от переговоров по существу. Премьер-министр Израиля добавил, что Тель-Авив не оставит попыток добиться сделки об освобождении всех заложников из плена.

После казни шести заложников, среди которых оказался россиянин, Нетаньяху принес свои извинения семье погибшего. Он позвонил родителям Александра Лобанова и попросил прощения за то, что «не смог вернуть Сашу домой живым».