ХАМАС опубликовало кадры с последними словами убитых заложников

ХАМАС опубликовало видео с последними словами убитых в Рафахе заложников

Военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС — бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам» — опубликовало видео с еще живыми заложниками, чьи тела были обнаружены израильскими военными в Рафахе. На это обратил внимание РБК.

На кадрах шестеро израильтян, в том числе имеющий второе, российское гражданство, Александр Лобанов, называют свои имена. В конце видео группировка пообещала, что скоро появятся новые видео с их последними словами.

Пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обайда обвинил в смерти израильтян премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Армию обороны страны (ЦАХАЛ), из-за действий которых, по его словам, и погибли заложники. Представитель ХАМАС не уточнил, как именно погибли шестеро израильтян.

Он также сообщил, что ХАМАС издала новые инструкции для членов палестинской группировки, охраняющих заложников, в которых говорится, как действовать в случае приближения к месту их дислокации войск Израиля.

Ранее во время боя в секторе Газа армия Израиля обнаружила тела нескольких заложников, захваченных во время атаки палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года. По сведениям ЦАХАЛ, среди погибших оказался россиянин Александр Лобанов.

Издание Ynet со ссылкой на выводы судебно-медицинской экспертизы сообщило, что в ходе вскрытия тел заложников были обнаружены следы от огнестрельных ранений в голову и другие части тела.