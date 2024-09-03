Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:19, 3 сентября 2024Мир

ХАМАС опубликовало кадры с последними словами убитых заложников

ХАМАС опубликовало видео с последними словами убитых в Рафахе заложников

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС — бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам» — опубликовало видео с еще живыми заложниками, чьи тела были обнаружены израильскими военными в Рафахе. На это обратил внимание РБК.

На кадрах шестеро израильтян, в том числе имеющий второе, российское гражданство, Александр Лобанов, называют свои имена. В конце видео группировка пообещала, что скоро появятся новые видео с их последними словами.

Пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обайда обвинил в смерти израильтян премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Армию обороны страны (ЦАХАЛ), из-за действий которых, по его словам, и погибли заложники. Представитель ХАМАС не уточнил, как именно погибли шестеро израильтян.

Материалы по теме:
«Они давят на все уровни власти» Как еврейское лобби влияет на политику США и добивается поддержки Израиля?
«Они давят на все уровни власти»Как еврейское лобби влияет на политику США и добивается поддержки Израиля?
24 июля 2024
Лидер палестинского движения ХАМАС убит в Иране. Как его смерть приведет к большой войне на Ближнем Востоке?
Лидер палестинского движения ХАМАС убит в Иране.Как его смерть приведет к большой войне на Ближнем Востоке?
31 июля 2024
«Их цель — разрушение западной системы» Радикалы-исламисты готовятся к терактам по всему миру. Кого для них вербуют?
«Их цель — разрушение западной системы»Радикалы-исламисты готовятся к терактам по всему миру. Кого для них вербуют?
29 апреля 2024

Он также сообщил, что ХАМАС издала новые инструкции для членов палестинской группировки, охраняющих заложников, в которых говорится, как действовать в случае приближения к месту их дислокации войск Израиля.

Ранее во время боя в секторе Газа армия Израиля обнаружила тела нескольких заложников, захваченных во время атаки палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года. По сведениям ЦАХАЛ, среди погибших оказался россиянин Александр Лобанов.

Издание Ynet со ссылкой на выводы судебно-медицинской экспертизы сообщило, что в ходе вскрытия тел заложников были обнаружены следы от огнестрельных ранений в голову и другие части тела.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ХАМАС опубликовало кадры с последними словами убитых заложников

      Харрис заявила о напряженной предвыборной гонке с Трампом

      Спецпредставитель Путина призвал ужесточить наказание для авиадебоширов

      В Германии предупредили о серьезной угрозе для ВСУ

      Звезда OnlyFans рассказала о необычном разговоре со священником

      Назван список блюд для гостей ВЭФ

      Осужденному предложили на выбор яд, пулю в голову и электрический стул

      Россиянка побывала в Италии и посоветовала бежать от некоторых типов местных мужчин

      В Крыму признали незаконным решение Хрущева о передаче полуострова УССР

      Во Владивостоке открылся ВЭФ-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше