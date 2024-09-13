В Кремле рассказали о поздней встрече Путина

Президент России Путин встретился с главой Конституционного суда Зорькиным

Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером встретился с главой Конституционного суда (КС) Валерием Зорькиным. О поздней встрече главы государства сообщается на портале Кремля.

Зорькин рассказал главе государства о работе суда, о количестве получаемых КС жалоб и об отсутствии в современном законодательстве «лобового противоречия» Конституции.

«Сейчас меньше стало наших решений, когда мы прямо говорим о неконституционности закона. И это говорит о том, что нет "лобового", что ли, противоречия (...), а мы выявляем смысл закона. Смысл конституционный не менее значим для заявителя, потому что мы тем самым поправляем сразу то, что произошло в деформации этого закона на практике», — сообщил Зорькин.

Глава КС добавил, что КС получает по 11 тысяч жалоб в год.

Ранее, в конце 2023 года, Путин поблагодарил Зорькина за конструктивную работу.