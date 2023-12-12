Путин поблагодарил Зорькина за работу Конституционного суда

Президент России Путин поблагодарил Зорькина за конструктивную работу КС

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя Конституционного суда (КС) страны Валерия Зорькина за конструктивную работу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство, администрация, все исходят из того, что решения Конституционного суда обсуждению не подлежат, они подлежат исполнению. И я всячески настраиваю своих коллег именно на такую работу. Так и будем дальше взаимодействовать с Конституционным судом», — сказал глава государства.

Президент отметил, что иногда у КС возникают непростые вопросы во взаимодействии с исполнительными органами власти. Однако для этого и есть Конституционный суд, чтобы следить за соблюдением норм основного закона страны, подчеркнул Путин.