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17:09, 12 декабря 2023Россия

Путин поблагодарил Зорькина за работу Конституционного суда

Президент России Путин поблагодарил Зорькина за конструктивную работу КС

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя Конституционного суда (КС) страны Валерия Зорькина за конструктивную работу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство, администрация, все исходят из того, что решения Конституционного суда обсуждению не подлежат, они подлежат исполнению. И я всячески настраиваю своих коллег именно на такую работу. Так и будем дальше взаимодействовать с Конституционным судом», — сказал глава государства.

Президент отметил, что иногда у КС возникают непростые вопросы во взаимодействии с исполнительными органами власти. Однако для этого и есть Конституционный суд, чтобы следить за соблюдением норм основного закона страны, подчеркнул Путин.

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