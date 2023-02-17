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12:37, 17 февраля 2023Россия

Путин наградил главу Конституционного суда орденом Андрея Первозванного

Президент России Путин наградил главу КС Зорькина орденом Андрея Первозванного

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил главу Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом Андрея Первозванного. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации, где опубликован указ главы государства.

В тексте президентского указа сообщается, что Зорькин награжден за выдающиеся заслуги перед отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность.

«Наградить орденом святого апостола Андрея Первозванного председателя Конституционного суда», — говорится в документе.

Валерий Зорькин — советский и российский судья, председатель КС России. Доктор юридических наук, профессор, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее сообщалось, что Путин посмертно наградил актера Сергея Пускепалиса орденом Мужества.

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Марк Леонов
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