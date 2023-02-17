Путин наградил главу Конституционного суда орденом Андрея Первозванного

Президент России Путин наградил главу КС Зорькина орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил главу Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом Андрея Первозванного. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации, где опубликован указ главы государства.

В тексте президентского указа сообщается, что Зорькин награжден за выдающиеся заслуги перед отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность.

«Наградить орденом святого апостола Андрея Первозванного председателя Конституционного суда», — говорится в документе.

Валерий Зорькин — советский и российский судья, председатель КС России. Доктор юридических наук, профессор, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее сообщалось, что Путин посмертно наградил актера Сергея Пускепалиса орденом Мужества.