Марочко: полный огневой контроль над Макеевкой позволит освободить часть ЛНР

Отставной подполковник Луганской народной республики Андрей Марочко в беседе с ТАСС оценил значение полного огневого контроля над Макеевкой. По его словам, если российские войска смогут взять под огневой контроль все позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом населенном пункте, это позволит освободить северо-западную часть ЛНР.

«Касаемо взятия под полный огневой контроль всех позиций украинских боевиков в населенном пункте Макеевка, могу сказать, что открываются, прежде всего, перспективы освобождения территории Луганской Народной Республики на данном участке», — отметил эксперт.

По словам Марочко, Макеевка является основным форпостом ВСУ в этой части региона. После взятия их позиций российские военные смогут выйти на административные границы ЛНР.

Накануне отставной подполковник сообщил о взятии Макеевки под полный огневой контроль. Он отметил, что украинские войска пытаются вернуть утраченные ими позиции.