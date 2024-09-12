Стало известно о взятии Макеевки под полный огневой контроль ВС России

Марочко: ВС России взяли Макеевку под полный огневой контроль

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под полный огневой контроль населенный пункт Макеевка на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В ходе активных освободительных действий наши войска улучшили свое тактическое положение в населенном пункте Макеевка в ЛНР», — рассказал эксперт.

По его словам, под огневой контроль попадают все позиции подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте, а сами украинские войска пытаются вернуть утраченные ими позиции.

Ранее Марочко сообщил об успешном продвижении российских войск близ Северска в ЛНР. По его словам, за несколько суток российские военные продвинулись на 300 метров от села Золотаревка к Северску.