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08:16, 12 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о взятии Макеевки под полный огневой контроль ВС России

Марочко: ВС России взяли Макеевку под полный огневой контроль

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под полный огневой контроль населенный пункт Макеевка на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В ходе активных освободительных действий наши войска улучшили свое тактическое положение в населенном пункте Макеевка в ЛНР», — рассказал эксперт.

По его словам, под огневой контроль попадают все позиции подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте, а сами украинские войска пытаются вернуть утраченные ими позиции.

Ранее Марочко сообщил об успешном продвижении российских войск близ Северска в ЛНР. По его словам, за несколько суток российские военные продвинулись на 300 метров от села Золотаревка к Северску.

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      Валентин Карант
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