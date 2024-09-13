В Москве мигрант пытался снять деньги по поддельному паспорту

Росгвардия задержала мигранта за попытку снять деньги по фальшивому паспорту

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего мигранта, который пытался по поддельному паспорту снять деньги в отделении банка. Об этом в пятницу, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В правоохранительные органы обратился старший менеджер кредитной организации, расположенной на Огородном проезде, и сообщил о клиенте с сомнительным документом. Прибывшие по вызову росгвардейцы проверили мужчину и обнаружили у него при себе еще четыре поддельных паспорта. Задержанного доставили в отдел полиции. Там он пояснил, что фальшивые документы приобрел через Telegram-канал.

В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве и подделке документов.

Ранее сообщалось, что в российском городе трое мигрантов создали фабрику по производству поддельных документов.