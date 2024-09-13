Синоптик Тишковец: в Москву пришла африканская погода

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд в ночь на 13 сентября. Воздух прогрелся до показателя, характерного для африканских регионов, сообщает «360» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Минувшей ночью столбики московских термометров достигли отметки 20 градусов тепла, что на 12 градусов выше нормы сентября. «Минимальная температура воздуха в Москве составила: в Тушино плюс 19,5, Строгино плюс 20,1, на Балчуге плюс 20,8, на базовой столичной метеостанции ВДНХ плюс 19,2», — рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что дальше ночи станут холоднее. Согласно прогнозам, в темное время суток температура воздуха в столице будет держаться на уровне 10-15 градусов тепла. Днем в пятницу ожидается плюс 26-28 градусов. «Либо повтор, либо падение рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, когда было плюс 27,4», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что с 12 по 16 сентября в Москве ожидается аномальная жара.