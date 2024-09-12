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15:40, 12 сентября 2024Экономика

Москвичам пообещали аномальную жару

Синоптики Росгидромет: в столице с 12 по 16 сентября ожидается аномальная жара

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В столице с четверга, 12 сентября, по пятницу, 16 сентября, ожидается жара с превышением температурной нормы на семь и более градусов. Об этом сообщает Telegram-канал экстренной информации от главного управления МЧС России по Москве.

Жителей столицы попросили быть внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды, а также соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о том, что в пятницу, 13 сентября, ожидается сильнейшая за 115 лет жара. Днем воздух прогреется до плюс 26-29 градусов Цельсия, а в Подмосковье — до плюс 25-30 градусов. Причиной тому станет рекордно теплая ночь, объяснил синоптик.

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      Мария Черкасова
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