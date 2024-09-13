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02:27, 13 сентября 2024Россия

В МВД оценили возможность смены правил выдачи водительских прав

МВД не намерено менять правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В МВД России сообщили, что в ближайшее время не намерены менять правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав, передает РИА Новости.

«В настоящее время внесение изменений в правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 1097, не планируется», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что последний раз правила сдачи экзамена на водительские права были изменены с 1 апреля.

Ранее стало известно, что ГИБДД ввела новое требование для автошкол по допуску россиян к экзамену на вождение — учеников перестанут допускать к его сдаче без действующего заключения ведомства, выданного автошколе.

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      Марина Совина
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