В Петербурге задержали стрелявшего по воробьям пожилого мужчину

В Петербурге задержан пожилой мужчина за стрельбу по воробьям

Пожилого россиянина задержали в Петербурге за стрельбу по воробьям. Об этом сообщает издание «Фонтанка»

Рано утром 12 сентября на проспекте Наставников около магазина алкогольных напитков раздались выстрелы. Разбуженные жители города вызвали наряд полиции. Стрелком оказался 62-летний мужчина, которому чем-то не угодили птицы и он открыл огонь по ним из травматического пистолета.

В участке выяснилось, что у хулигана это не единственное его оружие, также он имеет ружье «Беркут». В данный момент он задержан и помещен в изолятор.

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