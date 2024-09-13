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10:26, 13 сентября 2024Силовые структуры

В Петербурге задержали стрелявшего по воробьям пожилого мужчину

В Петербурге задержан пожилой мужчина за стрельбу по воробьям

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Пожилого россиянина задержали в Петербурге за стрельбу по воробьям. Об этом сообщает издание «Фонтанка»

Рано утром 12 сентября на проспекте Наставников около магазина алкогольных напитков раздались выстрелы. Разбуженные жители города вызвали наряд полиции. Стрелком оказался 62-летний мужчина, которому чем-то не угодили птицы и он открыл огонь по ним из травматического пистолета.

В участке выяснилось, что у хулигана это не единственное его оружие, также он имеет ружье «Беркут». В данный момент он задержан и помещен в изолятор.

Ранее сообщалось, что женщина залила любимого паука соседки пивом и попала под суд

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      Артем Соколов
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