Женщина залила любимого паука соседки пивом и попала под суд

Во Флориде женщина залила любимого паука соседки пивом и была арестована

В американском штате Флорида 43-летняя женщина попала под суд за жестокое обращение с животными из-за того, что залила пивом паука-скакунчика соседки. Об этом пишет Miami Herald.

Хозяйка паука начала подозревать неладное, когда, вернувшись домой 15 июля, не нашла на месте любимого питомца и его вольер. Согласно информации от местного офиса шерифа, обвиняемая Илена Рене Расмуссен прислала соседке сообщение, в котором призналась, что залила ее паука имбирным пивом. Он захлебнулся в напитке.

Считается, что женщина сделала это преднамеренно. Ее арестовали и также обвинили в мелкой краже из-за исчезнувшего вольера. Мотивы Расмуссен неизвестны. Стоимость паука пострадавшей оценили в 70 долларов (5,9 тысячи рублей).

Пауки-скакуны — это семейство небольших по размеру пауков, которые отличаются способностью прыгать на длинные расстояния. Они ядовиты, но редко нападают на людей, поэтому их часто заводят в качестве питомцев любители пауков.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Москвы купила клубнику на ярмарке и нашла в ней черную вдову. Женщина пересадила ядовитого паука в отдельный контейнер, где он вскоре отложил яйца, из которых вылупились паучата.