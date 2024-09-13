В Петербурге задержана банда лжеперевозчиков морепродуктов

В Петербурге задержана банда за похищение 25 тонн морепродуктов

Полиция Санкт-Петербурга задержала лжеперевозчиков, похитивших 25 тонн морепродуктов на сумму более 7,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Несколько месяцев назад группа из четырех россиян создала фиктивную компанию по грузоперевозкам. Они нашли предпринимателя, которому требовались логистические услуги по транспортировке морепродуктов. После того как товар был собран с нескольких складов, расположенных в Петербурге и Новгородской области, они для быстрого обогащения намеревались реализовать его по цене сильно ниже рыночной.

Группа была задержана сотрудниками полиции в момент перегрузки из большегруза в арендованный заранее контейнер. Возбуждено уголовное дело статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось, что работник российского автосервиса сбыл на запчасти сданный в ремонт Mercedes.