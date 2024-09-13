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03:27, 13 сентября 2024Экономика

В России повысят пенсии у трех категорий населения

Эксперт по трудовому праву Рыжих: с 1 октября повысят пенсии бывших военных

Фото: Pixabay

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих в беседе с РИА Новости рассказала, кому повысят пенсию с 1 октября.

По ее словам, повышение пенсии ждет бывших военных и имеющих равные с ними права людей, вышедших на пенсию по выслуге лет, а также закончивших работать в августе россиян. «Существенное по меркам регулярной индексации повышение пенсий ожидается с первого октября текущего года», — добавила Рыжих.

Так, военные пенсионеры, которые имеют звания рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков, получат дополнительно от 1,3 до двух тысяч рублей, а офицеры до полковника — 2,5-4 тысячи рублей. Кроме того, россияне, которые вышли на пенсию в августе, получат проиндексированную пенсию в октябре, а также доплату за период с августа по сентябрь.

Также вырастут выплаты у пенсионеров, у которых появились нетрудоспособные члены семьи. За каждого иждивенца будет начислена сумма в размере 2,5 тысячи рублей в месяц.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для нескольких категорий граждан. Закон устанавливает прибавку к пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы. Выплата в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией будет устанавливаться в беззаявительном порядке.

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      Марина Совина
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