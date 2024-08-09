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09:18, 9 августа 2024Экономика

Путин повысил пенсии некоторым категориям россиян. Кого коснутся изменения?

Путин подписал закон о повышении пенсий ряду категорий россиян

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для нескольких категорий граждан. Закон устанавливает прибавку к пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы.

Выплата в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией будет устанавливаться в беззаявительном порядке. Она будет повышаться на районный коэффициент в районах Крайнего Севера и приравненных территориях, а также ежегодно индексироваться.

Отдельно подчеркивается, что инвалиды I группы с детства, на которых родители или опекуны оформили постоянный уход, будут считаться исключением. Вместо пенсии им будут выплачивать ежемесячную помощь.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Госдума поддержала прибавку к пенсии для инвалидов

В июле Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку о ежемесячной индексируемой надбавке к пенсии. На данный момент ежемесячную прибавку в 1,2 тысячи рублей получают россияне, которые ухаживают за инвалидами или нуждающимися в постоянном уходе лицами в возрасте от 80 лет.

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«С 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Путин подписал закон о двух пенсиях детям-инвалидам, потерявшим на СВО родителя

Также глава государства подписал закон, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника спецоперации на территории Украины, смогут получать двойную пенсию: по потере кормильца и социальную пенсию по инвалидности или страховую пенсию по инвалидности.

Дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп смогут одновременно получать две пенсии. Кроме того, закон распространяется на детей военнослужащих, которые потеряли родителя в период их прохождения службы или вследствие военной травмы после увольнения, а также граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, которые не выжили вследствие увечья или заболевания, полученного в связи с исполнением обязанностей после окончания действия контракта.

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      Варвара Кошечкина
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