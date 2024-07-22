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15:05, 22 июля 2024Экономика

В Думе поддержали прибавку к пенсии для инвалидов и лиц старше 80 лет

Комитет Думы поддержал доплату в 1,2 тыс. рублей для пенсионеров от 80 лет

Фото: РИА Новости

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал инициативу о прибавке к пенсии для ряда граждан. Речь идет об инвалидах первой группы и пенсионерах старше 80 лет, сообщает ТАСС.

Доплата в размере 1,2 тысячи рублей таким группам россиян будет начисляться в беззаявительном порядке, при этом она будет увеличиваться на районный коэффициент и индексироваться каждый год. Исключения составят инвалиды с детства первой группы — к их пенсии прибавка будет выплачиваться в связи с уходом за такими гражданами их родителями или опекунами.

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На данный момент ежемесячную прибавку в 1,2 тысячи рублей получают россияне, которые ухаживают за инвалидами или нуждающимися в постоянном уходе лицами в возрасте от 80 лет. Теперь эти категории пенсионеров будут получать выплату, объяснили в думском комитете.

Ранее президент России Владимир Путин поручил индексировать выплаты в 10 тысяч рублей по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Он также поддержал идею о том, чтобы социальную выплату на ребенка-инвалида могла получать не только его мама, но и другие члены семьи.

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