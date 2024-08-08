Путин повысил пенсии нескольким категориям граждан России

Путин подписал закон о повышении пенсии ряду категорий граждан России

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии нескольким категориям российских граждан. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон устанавливает прибавку к пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы. При этом пенсии в районах Крайнего Севера будут увеличиваться на определенный коэффициент и постоянно индексироваться.

Отдельно подчеркивается, что инвалиды I группы с детства, на которых родители или опекуны оформили постоянный уход, будут считаться исключением. Вместо пенсии им будут выплачивать ежемесячную помощь.

Ранее Владимир Путин подписал закон о возможном лишении иностранцев приобретенного российского гражданства. В документе отмечается, что неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет послужит основанием для прекращения гражданства.