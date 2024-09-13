В России ребенку с разорванными внутренними органами отказали в госпитализации

В Сибири мальчику с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации

В Красноярском крае ребенку с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации. Об этом сообщает сетевое издание «Взгляд Инфо».

По словам матери пострадавшего, ее 9-летний сын упал с велосипеда, ударившись животом о руль. Россиянка вызвала мальчику бригаду скорой помощи, однако медики так и не приехали, лишь посоветовав дать ребенку обезболивающее.

В больницу мальчика доставили только на следующий день после повторного вызова. Пациента доставили в стационар вертолетом санавиации в состоянии искусственной комы. Там у него диагностировали повреждения органов и кровопотерю.

В конце августа в Ростове-на-Дону восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком. Яма, вероятно, образовалась на одной из городских улиц из-за прорыва водопровода. Ребенка госпитализировали с ожогами.