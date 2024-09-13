В российском городе преподаватель провела занятие на улице из-за скандала с парковкой

В Омске преподаватель провела занятие на улице из-за скандала с парковкой

В Омске преподаватель провела занятие для студентов на улице из-за скандала с парковкой. Решение читать лекцию на открытом воздухе педагог приняла после слов охранника о том, что заезжать на парковку вуза могут только «эффективные» сотрудники, пишет «Подъем».

Со слов преподавателя, ей не было известно, что в вузе существуют некие списки эффективных или неэффективных педагогов. В итоге она решила прочитать лекцию на улице — рядом с парковкой и недалеко от входа в новый корпус Омского государственного университета. Часть студентов слушали лекцию стоя, часть — сидя на скамейке.

Как пишет издание, позже информацию о проблеме с местами для парковки подтвердил декан юридического факультета Игорь Коновалов, который уточнил, что ранее необходимо было подать в администрацию вуза заявки от сотрудников, которым нужно парковочное место, но со стороны факультета они не успели дойти. «Поэтому другие заехали на парковки, и эффективнее они отрабатывают указания», — заключил он.

В пресс-службе Омского госуниверситета назвали распределение парковочных мест по эффективности «интересной формулировкой», уточнив, что парковки действительно на всех не хватит.

«Парковка небольшая. Часть мест отдана под маломобильных граждан, они у нас есть на юридическом факультете, это студенты. Остальная часть парковки распределена согласно квотам по подразделениям, которые находятся здесь, в том числе юридический факультет, и подразделения решили, и согласно предоставленным спискам парковкой люди пользуются», — пояснили в вузе, уточнив, что парковочных мест всего 36, а сотрудников гораздо больше.

Ранее в Санкт-Петербурге преподавателя СПбГУ Максима Кулаева уволили после скандала с советскими плакатами и письмами экзаменаторам. В частности, он разослал членам комиссии письма, в которых просил экзаменаторов «вести себя прилично, не мстить студентам, не хамить им, не оскорблять, не пялиться в телефоны и не болтать друг с другом во время ответов учащихся».