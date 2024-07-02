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17:18, 2 июля 2024Россия

В Петербурге преподавателя вуза уволили после скандала с советскими плакатами

Преподавателя СПбГУ уволили после скандала с советскими плакатами

Фото: Александр Щепин / Фотобанк Лори

В Санкт-Петербурге преподавателя СПбГУ Максима Кулаева уволили после скандала с советскими плакатами и письмами экзаменаторам. Об этом пишет «Фонтанка».

Кулаев преподавал социологию и политологию общественных движений, а также сравнительную политологию на факультете свободных искусств и наук вуза. Он также был координатором экзаменационной комиссии. Однако у него возникли претензии к ее составу. По его мнению, включение в нее преподавателей, читающих лекции экзаменуемым, является конфликтом интересов. А приглашение в комиссию протоирея Выборгской епархии Кулаев назвал нарушением светского характера образования.

По данным издания, накануне экзамена он повесил на доску объявлений факультета пять плакатов времен СССР на антирелигиозную тематику. Среди них — плакат с изображением Юрия Гагарина, который парит в космическом пространстве и не находит там Бога.

При этом у Кулаева были претензии не только к составу комиссии. Накануне проведения экзамена он также разослал ее членам письма, в которых просил экзаменаторов «вести себя прилично, не мстить студентам, не хамить им, не оскорблять, не пялиться в телефоны и не болтать друг с другом во время ответов учащихся».

В комментарии «Фонтанке» преподаватель заявил, что заметил странности в формировании комиссии еще с 2023 года, но влиять на это не мог из-за «авторитарного стиля управления». «У студентов бывают разногласия с преподавателями, и те им мстят на выпускных экзаменах. Некоторые хамят студентам. Я написал членам комиссии, чтобы они так не делали», — объяснил он.

В вузе провели проверку, после чего преподавателя уволили. «Кулаев разместил агитационные плакаты, содержание которых оскорбляло религиозные чувства членов комиссии и унижало их личное достоинство», — объяснили в СПбГУ. В вузе также назвали разосланные сообщения членам комиссии оскорбительными, унижающими личное достоинство и наносящими ущерб профессиональной репутации.

В марте 2024 года в Каменске-Уральском из полиции уволили педагога-силовика, который ставил в угол студенток техникума и угрожал им ремнем.

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      Елена Торубарова
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