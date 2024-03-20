Угрожавшего ремнем ученицам преподавателя-силовика уволили из МВД России

На Урале из МВД уволили преподавателя-силовика, ставившего студенток в угол

Педагога-силовика, который ставил в угол студенток техникума в Каменске-Уральском и угрожал им ремнем, уволили из полиции. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Уточняется, что мужчина был уволен по отрицательным мотивам.

Преподавателя техникума в Каменске-Уральском заподозрили в жестоком обращении со студентками в конце февраля. Тогда сообщалось, что мужчина ставит в угол учениц, которые плохо себя ведут на занятиях, и угрожает им ремнем. Позже выяснилось, что он также является действующим сотрудником местного отдела МВД и старшим лейтенантом полиции.

Вскоре в отношении него была начата служебная проверка.