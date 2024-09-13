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13:10, 13 сентября 2024Россия

В российском регионе школьники жестоко избили сверстника из-за мата и попали на видео

В Забайкалье школьники жестоко избили сверстника, их сняли на видео

В Забайкальском крае школьники жестоко избили сверстника и попали на видео. Ролик с их участием опубликовало сетевое издание «Чита Онлайн» в Telegram.

На кадрах видно, как один из детей стаскивает мальчика со скамейки и начинает пинать его. В это время еще трое школьников наблюдают за происходящим. Затем один из них присоединяется к издевательствам. Прижав ребенка к асфальту, он наносит ему серию ударов кулаком.

Источник издания сообщил, что избитый мальчик известен хулиганским поведением. Детский омбудсмен региона Наталия Эпова сообщила, что поводом к избиению школьника стал его мат в адрес сверстников.

Ранее в Волгограде подросток избил сверстника и заставил его извиняться на коленях. Мальчик пытается достать телефон, чтобы связаться с друзьями, однако не успевает это сделать и получает несколько ударов.

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      Алан Босиков
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