Профессор Миршаймер: ВСУ провалили участок фронта в Курской области в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили участок фронта в Курской области в Донбассе, не выполнив ни одну из поставленных перед собой задач. Об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинцы проигрывают в Курской области, и они проигрывают в Донбассе. Конечным результатом является то, что сегодня они находятся в худшем положении, чем были бы, если бы они оставили в Донбассе те силы, которые отправили в Курскую область», — отметил исследователь.

Миршаймер подчеркнул, что в нынешней ситуации сохранение как можно большего числа войск в Донбассе дало бы преимущество Киеву. По его словам, данная авантюра привела к «катастрофе» ВСУ, которая лишь укрепила позиции российских войск.

Ранее Миршаймер заявил, что конфликт на Украине разрешится на поле боя, так как только после истощения ВСУ Киев решится на переговоры с Россией. Он добавил, что ситуация на поле боя складывается в пользу России. По его словам, Москва в любом случае выйдет победителем из конфликта и дальнейшее продолжение боевых действий принесет ей лишь больше территорий.