В США назвали условие начала переговоров Украины с Россией

Профессор Миршаймер: конфликт на Украине разрешится на поле боя

Конфликт на Украине разрешится на поле боя, так как только после истощения Вооруженных сил республики (ВСУ) Киев решится на переговоры с Россией. Такое условие назвал профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу ShanghaiEye.

«Я думаю, единственное, что изменит ход войны на Украине и направление дипломатических отношений США и Украины, это если ВСУ потерпят поражение. Я думаю, что происходящее на полях сражений имеет наибольшее значение», — рассказал исследователь.

Миршаймер подчеркнул, что ситуация на поле боя складывается в пользу России. По его словам, Москва в любом случае выйдет победителем из конфликта и дальнейшее продолжение боевых действий принесет ей лишь больше территорий.

Ранее Миршаймер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в качестве своего последнего отчаянного хода хочет попытаться вовлечь США в прямой конфликт с Россией. По мнению политолога, в Киеве верят, что смогут победить Россию при участии американских войск.