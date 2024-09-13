В США назвали условие потери возможности помогать Украине

AP: в случае шатдауна в октябре США потеряют возможность помогать Украине

В случае, если новый проект бюджета США на 2025 год не будет согласован демократами и республиканцами до начала октября, федеральное правительство приостановит работу в рамках шатдауна, и тем самым Вашингтон может потерять возможность срочной военной помощи Украине по программе PDA (Presidential Drawdown Authority). Об этом со ссылкой на источники сообщает Associated Press (AP).

Тем самым, Пентагон не сможет оперативно удовлетворять запросы на поставки из-за того, что возможный шатдаун заблокирует опцию продления соответствующих полномочий американского военного ведомства. «Возможность использования 5,8 миллиарда долларов в рамках президентской программы передачи вооружений [в этом случае] истечет», — говорится в публикации.

При этом сами источники выразили уверенность, что республиканцы и демократы смогут продлить PDA на следующий год.

11 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине помощи на 700 миллионов долларов. Новый пакет включает 325 миллионов долларов на энергетическую помощь и почти 290 миллионов долларов на гуманитарную поддержку. Кроме того, 102 миллиона планируется потратить на гуманитарную помощь в разминировании.