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16:25, 13 сентября 2024Мир

В США раскрыли опасность использования F-16 для ВСУ

Полковник Уилкерсон: американские F-16 будут уничтожать ВСУ из-за автопилота

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Американские истребители F-16 будут уничтожать сами Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за функции встроенного автопилота. Такое мнение выразил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Есть одна проблема с F-16, и я думаю, что ВСУ уже в курсе этого. США, конечно, предупреждали их о ней, но я подозреваю, что они должны были тоже сами это понять. F-16 уничтожит вас», — отметил отставной полковник.

Уилкерсон пояснил, что украинские пилоты имеют дело с самолетом, который самостоятельно выполняет многие действия, а вмешательство пилота «может привести к негативным последствиям, в том числе к крушению истребителя».

28 августа стало известно об уничтожении первого американского истребителя F-16. Как уточнялось, истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области. На следующий день депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot.

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      Дарья Устьянцева
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