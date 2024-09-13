Полковник Уилкерсон: американские F-16 будут уничтожать ВСУ из-за автопилота

Американские истребители F-16 будут уничтожать сами Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за функции встроенного автопилота. Такое мнение выразил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Есть одна проблема с F-16, и я думаю, что ВСУ уже в курсе этого. США, конечно, предупреждали их о ней, но я подозреваю, что они должны были тоже сами это понять. F-16 уничтожит вас», — отметил отставной полковник.

Уилкерсон пояснил, что украинские пилоты имеют дело с самолетом, который самостоятельно выполняет многие действия, а вмешательство пилота «может привести к негативным последствиям, в том числе к крушению истребителя».

28 августа стало известно об уничтожении первого американского истребителя F-16. Как уточнялось, истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области. На следующий день депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot.