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23:22, 13 сентября 2024Мир

В США заявили о ключевой роли RT в пророссийской реакции на СВО в мире

CNN: США верят в ключевую роль RT в пророссийской реакции на конфликт на Украине

Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS / Global Look Press

Телеканал RT сыграл ключевую роль в распространении «пророссийской реакции» в мире на спецоперацию (СВО) на Украине. Об этом со ссылкой на чиновника из администрации США сообщает телеканал CNN.

«США верят, что пропаганда и дезинформация RT сыграла ключевую роль в формировании пророссийской реакции на войну на Украине во всем мире», — указано в сообщении.

По словам источника, задачей преследования RT и других российских СМИ было убедить союзников в сотрудничестве RT со спецслужбами России. Отмечается, что они якобы работают сообща с целью нанесения ущерба демократическим процессам.

Ранее спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин заявил, что RT желает «выиграть выборы» в Германии, Франции и Аргентине путем подстрекательств и манипуляций. «Мы видим ясные доказательства, что RT используют в попытках повлиять на выборы, и, если они не выигрывают выборы, манипулировать толпой для создания насилия и возможности свержения», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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