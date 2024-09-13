В Таджикистане заявили о разрушении здоровья граждан из-за работы в России

В Таджикистане рассказали о разрушении здоровья граждан из-за работы в России

Здоровье трудовых мигрантов из Таджикистана разрушается из-за работы в России и других странах. Об этом пишет Asia-Plus.

Таджикских мигрантов называют одной из самых уязвимых групп населения. Отмечается, что они сталкиваются с проблемами, негативно влияющими на состояние их здоровья. В том числе речь идет об ограниченном доступе к медицине, языковом барьере и о дискриминации, сообщает Asia-Plus.

Как уточняется, среди прибывающих на заработки граждан растет число ВИЧ-инфицированных и заболевших туберкулезом. Согласно материалу, в 2022 году около 19 процентов больных заразились туберкулезом во время миграции.

10 сентября посольство Таджикистана в России призвало своих граждан воздержаться от поездок в страну. Такая рекомендация была дана из-за усиленного контроля въезда иностранцев через госграницу РФ.