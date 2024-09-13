Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:40, 13 сентября 2024Бывший СССР

В Таджикистане заявили о разрушении здоровья граждан из-за работы в России

В Таджикистане рассказали о разрушении здоровья граждан из-за работы в России

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Здоровье трудовых мигрантов из Таджикистана разрушается из-за работы в России и других странах. Об этом пишет Asia-Plus.

Таджикских мигрантов называют одной из самых уязвимых групп населения. Отмечается, что они сталкиваются с проблемами, негативно влияющими на состояние их здоровья. В том числе речь идет об ограниченном доступе к медицине, языковом барьере и о дискриминации, сообщает Asia-Plus.

Как уточняется, среди прибывающих на заработки граждан растет число ВИЧ-инфицированных и заболевших туберкулезом. Согласно материалу, в 2022 году около 19 процентов больных заразились туберкулезом во время миграции.

10 сентября посольство Таджикистана в России призвало своих граждан воздержаться от поездок в страну. Такая рекомендация была дана из-за усиленного контроля въезда иностранцев через госграницу РФ.

Герой по соседству
Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ снова повысил ключевую ставку. Что будет с российской экономикой?

      В ВСУ прокомментировали «украинский план» Зеленского в Курской области

      Похудевший на 34 килограмма Дэйв Батиста успокоил фанатов

      Российским «дочкам» иностранных банков запретили препятствовать переводам в валюте

      В США раскрыли опасность использования F-16 для ВСУ

      Названа максимальная допустимая ежедневная доза кофе

      Главу МИД Украины уволили, потому что он раздражал руководителя Офиса Зеленского. Что известно об их конфликте?

      Рынку новостроек в России предрекли обрушение после роста ставки ЦБ

      Российская стюардесса назвала способы обезопасить себя в отеле с помощью пластыря и кружки

      Зеленский раскрыл подробности проведения второго «саммита мира»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше