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10:34, 13 сентября 2024Бывший СССР

В ЦРУ оценили уровень смертности на Украине

ЦРУ: на Украине самый высокий уровень смертности в мире

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В настоящее время на Украине наблюдается самый высокий уровень смертности в мире. Об этом сообщили в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США.

Отмечается, что уровень смертности в республике сейчас составляет 18,6 на 1000 человек. Уровень рождаемости на Украине при этом оказался самым низким среди всех стран мира — шесть рождений на 1000 человек.

В июле директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова спрогнозировала снижение численности населения на Украине. По ее оценке, к 2033 году этот показатель может составлять не более 35 миллионов человек.

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      Алевтина Запольская
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