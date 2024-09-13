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10:31, 13 сентября 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на простаивание западных танков

WSJ: ВСУ избегают применения западных танков в бою из-за рисков потерять их

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины избегают применения поставленных западными странами танков на поле боя из-за рисков потерять их, поэтому боевые машины простаивают. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, украинские военные используют десятки западных танков в редких случаях. При этом отмечается, что некоторые из них уже были захвачены или уничтожены Российской армией.

«Как только ты выезжаешь на дорогу, тебя замечает беспилотник, а затем по тебе начинают бить артиллерией, минами, противотанковыми ракетами, беспилотниками, управляемыми авиабомбами», — пожаловался украинский водитель одного из танков Abrams с позывным Смайлик.

Журналисты отмечают, что в начале конфликта украинские военные прятали танки в окопах, которые покидали лишь чтобы открыть огонь. Сейчас, как рассказал младший сержант ВСУ Любомир Стахив, из-за российских беспилотников у них нет возможности прятать танки даже в окопах, из-за чего они находятся вне зоны досягаемости БПЛА.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения двух танков ВСУ в Курской области. Технику при помощи дрона обнаружили российские военные из группировки войск «Север».

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      Александр Курбатов
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