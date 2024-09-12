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15:28, 12 сентября 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения двух украинских танков в Курской области

МО РФ показало видео с моментом уничтожения двух танков ВСУ в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) показало кадры уничтожения двух танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили движение двух танков ВСУ», — сообщили в Минобороны.

Видео, снятое сверху, начинается с момента обнаружения двух боевых машин противника. Затем кадр затемняется, после чего оператор показывает клубы дыма над местонахождением танков.

По данным оборонного ведомства, украинские бронемашины были поражены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

12 сентября в Минобороны России сообщили, что с момента вторжения в Курскую область противник потерял более 12,5 тысячи бойцов, а также 101 танк, 42 боевых машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия.

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      Никита Абрамов
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