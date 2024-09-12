Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 12 сентября 2024Россия

Раскрыты потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область

МО РФ: с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 12 500 бойцов

Фото: Thomas Peter / Reuters

С момента вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 12 500 военнослужащих. Такие данные журналистам раскрыли в Министерстве обороны Российской Федерации (МО РФ).

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевых машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским войскам удалось уничтожить 25 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), среди которых были семь американских HIMARS и пять MLRS, две радиолокационные станции противовоздушной обороны и семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

Материалы по теме:
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024
«Адекватная реакция на действия бандюг» Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
«Адекватная реакция на действия бандюг»Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
7 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Армия России, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины в ходе вторжения в Курскую область уничтожают решивших сдаться в российский плен сослуживцев. По его словам, порой украинские солдаты не так активно ведут бои с российскими подразделениями, как расстреливают сдающихся сограждан.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ответил на контрнаступление России под Курском фразой «все идет по нашему плану»

      В России отреагировали на слова Маска о шаге к третьей мировой войне

      В Молдавии зарегистрировали Санду кандидатом в президенты

      Космическую медузу заметили в небе над Сибирью

      В квартире пенсионерки из российского города обрушилась бетонная стена

      Кэти Перри отреагировала на фото с засмотревшимся на ягодицы Ким Кардашьян Орландо Блумом

      Биржевые цены на бензин в России резко снизились

      Россияне заметили в небе необычное свечение

      Россияне стали переводить меньше денег в одну закавказскую республику

      Патриарха Кирилла под руки привели к скорой после выступления в Петербурге. Что случилось и что говорят в его окружении?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше