МО РФ: с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 12 500 бойцов

С момента вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 12 500 военнослужащих. Такие данные журналистам раскрыли в Министерстве обороны Российской Федерации (МО РФ).

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевых машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским войскам удалось уничтожить 25 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), среди которых были семь американских HIMARS и пять MLRS, две радиолокационные станции противовоздушной обороны и семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Армия России, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины в ходе вторжения в Курскую область уничтожают решивших сдаться в российский плен сослуживцев. По его словам, порой украинские солдаты не так активно ведут бои с российскими подразделениями, как расстреливают сдающихся сограждан.