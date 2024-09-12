Командир «Ахмата» рассказал об уничтожающих сослуживцев под Курском бойцах ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ уничтожают решивших сдаться в плен сослуживцев

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе вторжения в Курскую область уничтожают решивших сдаться в российский плен сослуживцев. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

По замечанию офицера, порой ВСУ не так активно ведут бои с российскими подразделениями, как расстреливают сдающихся сограждан. Алаудинов добавил, что ликвидированных при сдаче в плен украинцев — уже сотни. «Украинские формирования делают все, чтобы мы не могли пленных довести до нашего (...) тыла», — рассказал командир «Ахмата».

Ранее военкор Александр Коц заявил, что на курском направлении кончились мотивированные подразделения ВСУ. По заявлению журналиста, атакующие Курскую область части ВСУ стали похожи на «вялый пластилин». «Есть те, кого на улице Винницы или Сум схватили всего три недели назад», — подчеркнул Коц.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.