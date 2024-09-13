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16:27, 13 сентября 2024Бывший СССР

В ВСУ прокомментировали «украинский план» Зеленского в Курской области

The Guardian: ВСУ неизвестен «украинский план» Зеленского в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизвестен «украинский план», о котором говорил Владимир Зеленский, комментируя операцию украинских подразделений в Курской области. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, даже те военные ВСУ, которые участвовали в наступлении в Курской области, не уверены, как оно будет выглядеть через несколько дней или недель.

«У нас строгий приказ не говорить ни о чем, имеющем отношение к стратегии на Курском фронте, и, честно говоря, мы сами не знаем», — сказал один из военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские подразделения начали контрнаступление в Курской области на позиции ВСУ. При этом он заявил, что «все идет по нашему украинскому плану».

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      Илья Таксюр
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