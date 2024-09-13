The Guardian: ВСУ неизвестен «украинский план» Зеленского в Курской области

Военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизвестен «украинский план», о котором говорил Владимир Зеленский, комментируя операцию украинских подразделений в Курской области. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, даже те военные ВСУ, которые участвовали в наступлении в Курской области, не уверены, как оно будет выглядеть через несколько дней или недель.

«У нас строгий приказ не говорить ни о чем, имеющем отношение к стратегии на Курском фронте, и, честно говоря, мы сами не знаем», — сказал один из военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские подразделения начали контрнаступление в Курской области на позиции ВСУ. При этом он заявил, что «все идет по нашему украинскому плану».