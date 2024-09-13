В Запорожской области потушено возгорание цистерн с нефтепродуктами

МЧС России потушили возгорание трех цистерн с нефтепродуктами под Запорожьем

В Черниговском районе Запорожской области сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание трех цистерн с нефтепродуктами, начавшееся в результате ударов беспилотников. Об этом сообщает МЧС по региону в своем Telegram-канале.

На месте происшествия были задействованы 52 специалиста и 18 единиц техники служб Запорожской области, а также пожарный поезд. Сотрудники МЧС в кратчайший срок потушили возгорание и не допустили распространения огня на другие цистерны. От самой спасательной службы было привлечено 37 сотрудников и 10 единиц техники. Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины более десяти раз пытались атаковать энергообъекты в Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, силы ПВО отработали слаженно, подстанции не были повреждены.