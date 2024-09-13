Вероятность наступления Ла-Нинья оценили

ВМО: Ла-Нинья может наступить к концу года с вероятностью в 60 %

Океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья может прийти на смену Эль-Ниньо с вероятностью 60 процентов с октября 2024 года по февраль 2025-го. Это следует из данных нового отчета Всемирной метеорологической организации (ВМО).

При этом данные указывают на 55-процентную вероятность перехода от текущих нейтральных условий (ни Эль-Ниньо, ни Ла-Нинья) к условиям Ла-Нинья в сентябре–ноябре 2024 года.

Приход Ла-Нинья глобально не сможет повлиять на глобальное потепление. По словам генерального секретаря ВМО Селесты Сауло, с июня 2023 года на поверхности суши и моря наблюдаются исключительно высокие показатели температуры, на которые краткосрочное охлаждающее явление Ла-Нинья не окажет особого влияния.

Ла-Нинья представляет собой охлаждение температуры поверхности океана в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана и в целом оказывает противоположное Эль-Ниньо климатическое воздействие. Во время Ла-Нинья температура поверхности воды опускается ниже привычного уровня на 3-5 градусов. Эль-Ниньо, в свою очередь, несет теплые воды океана.

Ранее климатолог Николай Терешонок заявил, что Ла-Нинья не окажет существенного влияния на российский климат. По его словам, явление в основном повлияет на погоду Южной Америки, а также на климат европейской части мира.