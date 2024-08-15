Среда обитания
Все
18:01, 15 августа 2024Среда обитания

Метеоролог оценил влияние Ла-Нинья на климат в России

Климатолог Терешонок: влияние Ла-Нинья на российский климат будет малозаметно

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья, которое придет на смену Эль-Ниньо, не окажет существенного влияния на российский климат. Об этом «Вечерней Москве» рассказал климатолог Николай Терешонок.

Во время Ла-Нинья температура поверхности воды в восточной части экваториальной зоны Тихого океана опускается ниже привычного уровня на 3-5 градусов. Эль-Ниньо, в свою очередь, несет теплые воды океана.

Оба явления в основном влияют на погоду Южной Америки, а также на климат европейской части мира. Однако в центре России влияние малозаметно, особенно на фоне глобального потепления.

Климатолог напомнил, что с изменением климата активируются различные погодные явления, волны тепла чередуются с волнами холода, выпадают сильные осадки, в том числе на территории России. Из года в год эти явления нарастают. В связи с этим эффект Ла-Нинья внесет лишь малую лепту в состояние российского климата.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (WMO) сообщила о возможном прекращении действия климатического феномена Эль-Ниньо. При этом вероятность возникновения Ла-Нинья возрастает до 60 процентов в июле-сентябре и до 70 процентов в августе-ноябре.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в российском регионе

      «Это был серьезный силовой захват». Супруги-разведчики Дульцевы поделились подробностями их ареста в Словении

      Российскому бойцу СВО пришлось почти год доказывать в суде факт ранения ради выплат

      Стюардесса раскрыла истинную цель вежливого приветствия пассажиров в самолете

      В Минобороны назвали предварительную причину крушения бомбардировщика под Иркутском

      Москвичам рассказали о погоде в выходные

      Появились подробности о разгромившем номер в отеле Москвы американце

      Камчатские медведи открыли сезон рыбалки

      В Сбере назвали самые популярные слова и фразы из арсенала мошенников. Как аферисты обманывают россиян?

      В ЛНР украинца осудили на 11,5 года за сотрудничество с СБУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше