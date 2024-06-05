Стало известно об окончании Эль-Ниньо

WMO: феномен Эль-Ниньо может закончиться в этом году

Действие климатического феномена Эль-Ниньо может закончиться в этом году. На смену ему придет обратное явление — Ла-Нинья. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (WMO).

Уточняется, что Эль-Ниньо в настоящее время демонстрирует признаки прекращения. Согласно последним прогнозам, в этом году шансы на нейтральные условия либо на переход к Ла-Нинья в июне-августе 2024 года равны (50 на 50 процентов). При этом вероятность возникновения Ла-Нинья возрастает до 60 процентов в июле-сентябре и до 70 процентов в августе-ноябре.

Эль-Ниньо способствовал резкому повышению глобальных температур и росту числа экстремальных погодных условий по всему миру. Феномен характеризуется повышением температуры поверхности экваториальной части Тихого океана. Ла-Нинья, в свои очередь, — это понижение температуры поверхности океана. В тропических регионах явление оказывает на климат воздействие, противоположное Эль-Ниньо.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что Эль-Ниньо ранее не повлиял на температуры в России — в европейской части страны столбики термометров в среднем оказывались на три-четыре градуса ниже нормы. Средняя глобальная температура при этом была рекордно высокой с 2023 года. По словам специалиста, повышение температуры способствует росту количества опасных явлений, но к умеренным широтам это имеет отдаленное отношение.

Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса. Обратный процесс, когда она становится холоднее обычного на примерно ту же температуру, называется Ла-Нинья.