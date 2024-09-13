Политик Филиппо поддержал польского депутата Брауна, пославшего домой Блинкена

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал польского евродепутата Гжегожа Брауна, пославшего домой госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом политик написал в соцсети X.

«Потрясающе! Молодец этот польский евродепутат, который сказал Блинкену: "Отправляйся домой, мы не хотим, чтобы поляки платили и лишались жизни за ваши войны".», — заявил он, процитировав Брауна, который раскритиковал американского дипломата за визит в Варшаву.

Ранее Филиппо обвинил НАТО в желании начать третью мировую войну до возможного избрания Трампа и назвал его «катастрофой для ястребов». Политик подчеркнул, что именно в этом заключается суть потенциального разрешения на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.