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23:53, 12 сентября 2024Мир

НАТО обвинили в желании начать третью мировую войну

Политик Филиппо: НАТО хочет начать третью мировую до возможного избрания Трампа
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что НАТО стремится развязать третью мировую войну до возможного избрания кандидата в президенты США Дональда Трампа на пост главы государства. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо обвинил НАТО в желании начать третью мировую войну до возможного избрания Трампа и назвал его «катастрофой для ястребов». Политик подчеркнул, что именно в этом заключается суть потенциального разрешения на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.

«[Президент России Владимир] Путин это понял и заявил, что "страны НАТО воюют с Россией, если они разрешат Украине использовать ракеты дальнего радиуса"», — заключил Филиппо.

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      Марина Совина
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