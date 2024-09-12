Политик Филиппо: НАТО хочет начать третью мировую до возможного избрания Трампа

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что НАТО стремится развязать третью мировую войну до возможного избрания кандидата в президенты США Дональда Трампа на пост главы государства. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо обвинил НАТО в желании начать третью мировую войну до возможного избрания Трампа и назвал его «катастрофой для ястребов». Политик подчеркнул, что именно в этом заключается суть потенциального разрешения на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.

«[Президент России Владимир] Путин это понял и заявил, что "страны НАТО воюют с Россией, если они разрешат Украине использовать ракеты дальнего радиуса"», — заключил Филиппо.

