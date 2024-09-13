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20:27, 13 сентября 2024Россия

ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на три населенных пункта
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что украинские войска атаковали села Терезовка и Муром, а также поселок Маслова Пристань.

«В селе Терезовка в результате обстрела на территории частного домовладения повреждены фасад и остекление дома, а также хозпостройка», — написал чиновник.

Село Муром атаковали два беспилотных летательных аппарата. Местные жители временно остались без связи. В поселке Маслова Пристань атаке дрона подвергся частный дом, добавил Гладков.

В этот же день ВСУ атаковали комбайн, работавший в поле в Белгородской области. Удар дрона по сельскохозяйственной технике произошел неподалеку от села Бессоновка. В результате минно-взрывную травму получил мужчина, его доставили в одну из больниц областного центра.

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      Никита Абрамов
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