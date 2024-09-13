Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:00, 13 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении около 10 единиц техники ВСУ на суджанском направлении

Алаудинов: около 10 единиц техники ВСУ уничтожено на суджанском направлении

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские войска на суджанском направлении в Курской области уничтожили около 10 единиц техники. Об этом в Telegram-канале заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, отличились бойцы разных подразделений. «На суджанском направлении у нас сегодня около 10 единиц техники разной подбили ребята», — указал он.

Алаудинов добавил, что также уничтожено большое количество личного состава противника.

Ранее стало известно, что ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Российские бойцы зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. В результате за полтора часа удалось занять населенный пункт, выдавив оттуда украинских солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне рискуют лишиться дачи по новому закону об освоении земли. Власти разъяснили, как этого избежать

      Популярная блогерша пришла на музыкальную премию в необычном нижнем белье

      Стало известно об уничтожении около 10 единиц техники ВСУ на суджанском направлении

      В России оценили вероятность сохранения уровня ключевой ставки в сентябре

      США отказались комментировать слова Путина о роли НАТО в украинском конфликте

      Алаудинов рассказал о продвижении России в ЛНР

      В Италии заявили о нехватке ресурсов у Украины и превосходстве России

      Военный комитет НАТО соберется в Чехии и обсудит помощь Украине

      YouTube был замедлен для россиян почти в 10 раз

      Стармер ответил Путину на слова про прямое участие НАТО в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше