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13:48, 13 сентября 2024Силовые структуры

Взявшего семью в заложники россиянина арестовали

В Новосибирске суд арестовал мужчину, взявшего в заложники семью с тремя детьми

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Заельцовский районный суд Новосибирска арестовал 37-летнего жителя, взявшего в заложники сожительницу и трех детей в возрасте от 12 до 13 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о захвате или удержании лиц в качестве заложников, совершенном в отношении двух и более человек. Он пробудет под стражей до 10 ноября.

В ночь на 10 сентября мужчина взял в заложники семью и требовал передать ему три миллиона рублей. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, попавшие в квартиру через балкон и входную дверь. Операция по освобождению заложников попала на видео.

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      Илона Палей
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