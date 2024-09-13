Взявшего семью в заложники россиянина арестовали

В Новосибирске суд арестовал мужчину, взявшего в заложники семью с тремя детьми

Заельцовский районный суд Новосибирска арестовал 37-летнего жителя, взявшего в заложники сожительницу и трех детей в возрасте от 12 до 13 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о захвате или удержании лиц в качестве заложников, совершенном в отношении двух и более человек. Он пробудет под стражей до 10 ноября.

В ночь на 10 сентября мужчина взял в заложники семью и требовал передать ему три миллиона рублей. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, попавшие в квартиру через балкон и входную дверь. Операция по освобождению заложников попала на видео.