Южная Корея отреагировала на демонстрацию ядерного объекта КНДР

Министерство объединения Южной Кореи осудило демонстрацию ядерного объекта КНДР

Южная Корея осудила демонстрацию лидером КНДР Ким Чен Ыном объекта по обогащению урана для атомных бомб. На ситуацию отреагировал официальный представитель министерства объединения Республики Корея Ку Бен Сам, передает РИА Новости.

«Правительство резко осуждает то, что Северная Корея, демонстрируя объект по обогащению урана, разглагольствует об ускоренном укреплении ядерных возможностей и производстве ядерных материалов для тактического ядерного оружия», — заявил представитель Минобъединения.

Он добавил, что потенциальная ядерная угроза и провокации со стороны КНДР встретят «подавляющий и решительный ответ» Южной Кореи, опирающийся на сотрудничество Сеула и Вашингтона в области сдерживания.

Ранее КНДР продемонстрировала фотографии объекта по обогащению урана, который является центром ядерной программы страны и предметом разногласий с США. По данным южнокорейских СМИ, КНДР впервые публично раскрыла подобное предприятие.