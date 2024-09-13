Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:35, 13 сентября 2024Мир

Южная Корея отреагировала на демонстрацию ядерного объекта КНДР

Министерство объединения Южной Кореи осудило демонстрацию ядерного объекта КНДР

Фото: KCNA / Reuters

Южная Корея осудила демонстрацию лидером КНДР Ким Чен Ыном объекта по обогащению урана для атомных бомб. На ситуацию отреагировал официальный представитель министерства объединения Республики Корея Ку Бен Сам, передает РИА Новости.

«Правительство резко осуждает то, что Северная Корея, демонстрируя объект по обогащению урана, разглагольствует об ускоренном укреплении ядерных возможностей и производстве ядерных материалов для тактического ядерного оружия», — заявил представитель Минобъединения.

Он добавил, что потенциальная ядерная угроза и провокации со стороны КНДР встретят «подавляющий и решительный ответ» Южной Кореи, опирающийся на сотрудничество Сеула и Вашингтона в области сдерживания.

Ранее КНДР продемонстрировала фотографии объекта по обогащению урана, который является центром ядерной программы страны и предметом разногласий с США. По данным южнокорейских СМИ, КНДР впервые публично раскрыла подобное предприятие.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Многие убиты». Раскрыты жалобы бойцов ВСУ, участвующих во вторжении в Курскую область

      Названы эффективные способы очистить унитаз

      Китай собрался повысить пенсионный возраст

      Суд подтвердил арест главы мемориала Минобороны по делу о крупной взятке

      В США поезд протаранил грузовик с артиллерийской установкой

      66-летняя Мадонна напугала фанатов одной деталью во внешности на модном показе

      В швейцарском клубе высказались о шпионе Миранчуке

      Масштабное задымление из-за пожара на российском коксогазовом заводе попало на видео

      Санду предложила решить приднестровский кризис за один-два года

      В ЦБ заявили о растущих быстрее производительности труда зарплатах россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше